Lundi dernier, les travaux du pont de Sambre à Marchienne-au-Pont ont été lancés. On apprenait alors que les trottoirs - étroits aujourd'hui - devaient être agrandis, et qu'un cheminement cyclo-piéton verrait le jour sur le pont, qui est aujourd'hui à quatre bandes de circulation.

Pour la durée des travaux, qui devraient se terminer en septembre/octobre 2021, les quatre bandes seront réduites à deux, une vers la place de Marchienne et l'autre vers Monceau. Mais on s'inquiétait de savoir comment le SPW avait prévu de faire rentrer, sur le pont tel qu'il est aujourd'hui, 4 bandes de circulation, des trottoirs plus larges, et une piste cyclable.

On a aujourd'hui la réponse: les quatre bandes de circulation "voiture" ne seront pas maintenues, une piste cyclable (une vraie, couleur ocre, avec un couloir réservé rien que pour les vélos) sera créée d'un côté du pont, et les trottoirs seront bien agrandis. Il n'y aura, du coup, plus que trois bandes pour les voitures à terme : une pour amener de la route de Mons vers la place de Marchienne-au-Pont, deux autres pour quitter le centre vers Monceau-sur-Sambre.