Le centre d'accueil de jour "Comme chez Nous" a investi le hall omnisports et propose aux plus démunis de se poser, de manger et de faire sa lessive.

Depuis une dizaine de jours, le centre d'accueil de jour de Charleroi, l'asbl "Comme chez Nous", s'est implanté dans le hall omnisports habituellement occupé par la Cellule d'Insertion par le Sport à Marchienne-au-Pont, à deux pas de la Maison pour Associations.

L'espace a totalement été repensé afin de répondre à l'urgence sanitaire à laquelle sont exposées les personnes en difficulté. "Qu'ils soient sans domicile fixe ou pas, consommateurs de produits stupéfiants ou encore illégaux sur le territoire, tous sont bienvenus de 9h à 16h" , explique Sophie Crapez, responsable de l'asbl. Au total, une vingtaine de travailleurs de même qu'une vingtaine de bénévoles, se relaient afin de répondre à l'urgence sanitaire.