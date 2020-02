Une grande opération de solidarité a été lancée pour aider Nathalie, Rudy et leur 3 enfants à retrouver un toit.

C'est un véritable drame que vivent Nathalie, 50 ans, et Rudy, 60 ans handicapé et diabétique.

Leur vie a basculée dans la nuit de dimanche et lundi. Un court-circuit électrique est à l'origine d'un grand incendie qui a commencé dans le séchoir. Les deux parents et leurs 3 enfants ont eu à peine le temps de sortir. Le feu s'étant rapidement propagé à l'ensemble de la maison qu'ils louaient à la rue Jean Ester à la Docherie, ils n'ont rien pu sauver. Meubles, électro, documents d'identité et autres souvenirs, rien n'a été épargné par les flammes.

Malgré l'arrivée des pompiers, c'est l'ensemble du bâtiment qui est parti en fumée.

Une fois les flammes éteintes, c'est la douche froide pour Nathalie et Rudy. N'ayant pas d'assurance incendie, ils ne peuvent pas compter sur un éventuel dédommagement. Sans toit au-dessus de la tête, la solidarité se met en marche. Kenny, un voisin et Christine, la cousine de Nathalie prennent les choses en main et s'organisent (c'est elle qui prend la parole dans la vidéo, NdlR). Une groupe Facebook est créé et l'appel aux dons est lancé. "Je suis étonnée et reconnaissante envers les gens qui aident la famille de ma cousine. Ils n'ont plus rien ! Je reste sans voix devant la générosité des gens. Quand l'incendie a été éteint et que les lieux ont été sécurisé, nous nous sommes rendus dans le bâtiment pour nous rendre compte de l'ampleur des dégâts. Le perroquet et le chien sont morts dans l'incendie," explique Christine.

C'est un nouveau drame pour Nathalie qui souffrait déjà de dépression après le décès violent de son frère il y a 8 mois.

Si beaucoup comprennent la détresse de Nathalie et Rudy et proposent spontanément leur aide, la famille est aussi victime de jugements déplacés dans leur situation. "Ma cousine n'avait pas d'assurance, comment pouvait-elle faire avec 1.000 euros pour vivre quand le loyer est déjà de 650 euros. De plus, le propriétaire devait mettre la maison aux normes mais il tardait à le faire."

Nathalie et Rudy tâchent de garder la tête hors de l'eau et lancent un appel pour un logement dans les alentours de la Docherie.

Ils ont encore besoin d'électroménagers et de vaisselle.

Pour leur apporter une aide, il existe une groupe Facebook Nathalie et Rudy. Un mentaliste hypnotiseur Jean-Luc Clément a offert de faire un spectacle le 22 mars à 14h30. Réservation: 0493.70.55.24.