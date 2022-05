C’est un signe de plus, et il est important, d’un retour à une certaine normalité, après deux ans de mesures sanitaires restrictives (lire ci-contre), liées à la pandémie de coronavirus: ces 6 et 7 mai, les « Journées Ensemble avec les Personnes extraordinaires » sont à nouveau organisées en présentiel, avec public, pour les familles, aux côtés des enfants et adultes handicapés. Le rendez-vous est lancé, la foule est attendue sur le site provincial de Marcinelle, rue de la Bruyère, 157. Comme toujours depuis 2008, la Province de Hainaut est à la manœuvre, avec l’association « Vers la Vie » et de nombreux partenaires publics et privés.