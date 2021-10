Ce mardi en matinée, le bitume a commencé à se creuser dans la rue Charles Ernest, derrière la gare du Sud à Marcinelle: un affaissement d'un mètre carré a été découvert sous la couche de roulage et la rue avait été fermée à la circulation, mais la Ville de Charleroi promettait une remise en état le plus rapidement possible. De fait, avec les travaux rue de la Villette, cette petite rue à sens unique est devenue bien plus passante, notamment parce qu'elle dessert l'arrière de la gare et l'accès au ring.

Bonne nouvelle: la rue Charles Ernest a pu être rouverte à la circulation, tout en limitant le passage aux voitures et camionnettes de moins de 3,5 tonnes. Les poids-lourds sont invités à faire le grand tour pour l'instant. Le service voiries est intervenu pour reboucher l'affaissement avec du béton. "Nous attendons que la réparation ait bien séché avant de rouvrir aux poids-lourds, dans les meilleurs délais", indique le cabinet de l'échevin des Travaux Eric Goffart.

Une explication pour l'apparition soudaine de ce "trou" a également pu nous être communiquée. "Le profil de la voirie est composé de plusieurs couches, notamment des pavés et du tarmac. Ce qui fait que de l'eau s'est infiltré par les interstices et a raviné les fondations, emmenant petit à petit le sable et les petits résidus, creusant un trou dans la voirie." Et avec la vétusté de la route, combinée au charroi plus important avec les travaux dans la rue parallèle, elle a fini par céder.