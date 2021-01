Jusqu'au printemps dernier, le centre d'activités pour les seniors Marius Meurée, dans la cité Parc à Marcinelle, proposait des ateliers, des activités, des cours qui réunissaient chaque semaine près de 200 personnes âgées.

Mais, construit dans les années 60, le bâtiment nécessite d'importants travaux de rénovations. La remise à neuf aurait coûté trop cher, et après analyse le collège communal de Charleroi s'était positionné plutôt en faveur d'une démolition-reconstruction. "Le permis d'urbanisme pour la démolition et la reconstruction vient d'être accordé par le fonctionnaire délégué", se réjouit Laurence Leclerq (PS), échevine de l'Urbanisme.

© Google Street (photo juillet 2020)

Pour 1,4 million d'euros, le nouveau centre pour seniors de la rue André Renart sera totalement revu et corrigé : une salle polyvalente de 160m² modulable permettra d'accueillir les activités, donnant accès sur un grande terrasse et le jardin - avec terrains de jeux et potager. Des sanitaires et une grande cuisine complètent le tout, qui sera accessible aux PMR. Et le nouveau bâtiment sera, bien sûr, respectueux de l'environnement. "Panneaux photovoltaïques sur la toiture plate, consommation revue à la baisse, c'est un projet moderne et tourné vers l'avenir", se félicite l'échevin des Bâtiments, l'écologiste Xavier Desgain. © Ville de Charleroi

"Le centre Marius Meurée est le premier de plusieurs projets pour les seniors", ajoute Philippe Van Cauwenberghe (PS), en charge de la politique des Aînés. "Le centre Reine Fabiola à Charleroi Nord sera le suivant, l'esquisse a déjà été présentée au conseil consultatif des aînés, la demande de permis devrait suivre prochainement."