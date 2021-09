C’est un nouvel opérateur socio-culturel qui vient de prendre ses quartiers dans la Cité Belle vue à Marcinelle. L’asbl TEP (Tout est Possible) qui s’occupe depuis 2009 de l’insertion socio-professionnelle des primo-arrivants s’est installée à la bien nommée rue du Berceau.

Leur mission? Encadrer les personnes d’origine étrangère pour les aider à s’intégrer et comprendre les rouages du système belge. Depuis quelques années cette mission a pris de l’ampleur au point de proposer de multiples activités et un accompagnement social non seulement aux primo- arrivants mais également aux résidents de la cité gérée par la société de logements sociaux la Sambrienne.