Composite, espace créatif partagé situé à Marcinelle a profité d'un grand et franc soleil pour accueillir le public à son premier marché des créateurs. Depuis des mois, ils n'avaient plus le coeur à rire car les créations ne pouvaient être vue à la lumière du jour et, d'un point de vue financier, certains n'ont pu que survivre faute de ventes.

Si l'événement a pu voir le jour c'est grâce à une collaboration fructueuse avec l'équipe du Comptoir des ressources Créatives. L'association proposant ses services aux créateurs afin qu'ils ne s'occupent que de créer, a pris les choses en main et monter l'événement en un temps record de trois semaines."Les créateurs n'ont plus eu d'opportunité de vendre depuis le début du confinement. Ils se sont retrouvés avec des stocks puisqu'ils n'ont pas cessé de créer. Sans opportunités, rien ne part ni n'arrive dans les caisses", explique Colette Verstraten, chargée de mission pour le Comptoir.

Au total, près d'une trentaine d'exposants avaient répondu à l'invitation. Sur les tables, le public, après s'être plié aux mesures d'hygiènes d'usage, a pu découvrir bijoux, livres, textiles, artisanats réalisés par des passionnés heureux d'enfin renouer le contact avec le public.

De l'autre côté, les créateurs (bien que masqués) ont apprécié à nouveau présenter leur travail, fruit de leur réflexion et de leurs émotions. "Du temps du confinement je suis retournée chez mois auprès de ma famille. Revenir et retrouver le public est très important. Ce marché est une occasion de découvrir le travail des créateurs et de présenter le lieu à l'un ou l'autre qui cherche un endroit tranquille pour créer et ce quelque soit sa discipline", confie Gwenaëlle Doumont illustratrice.

Vu le succès de l'événement, les créateurs se sont promis de réitérer l'opération plus régulièrement.