L'école du centre de Marcinelle, rue Aurélien Thibaut, sera rénovée de fond en comble à partir d'août 2021. La Ville de Charleroi vient d'obtenir le permis d'urbanisme pour le chantier.

Le collège communal s'en réjouit: "le projet prévoit de rénover totalement l’enveloppe des bâtiments, de poser de nouvelles installations de chauffage plus performantes, de créer une rampe d’accès PMR et d’ajouter des plantations le long de la façade bordant le passage public latéral. Ces travaux visent l’isolation de la bâtisse principale ainsi que du bâtiment abritant les sanitaires. La façade avant, présentant un certain intérêt esthétique, sera totalement conservée et mise en valeur. En effet, à cet endroit, l’isolation se fera par l’intérieur. Il est également prévu d’isoler le plancher des combles du bâtiment principal et de remplacer la couverture de toiture des sanitaires. Sur l’ensemble des façades, de nouvelles menuiseries seront placées ainsi que des protections solaires extérieures. L’école de Marcinelle sera également munie d’un système de ventilation contrôlé, de nouveaux radiateurs, de nouvelles vannes thermostatiques. Le système d’éclairage sera remplacé par des appareils LED", précise un communiqué de la Ville.

Pour rappel, ce futur chantier s'inscrit dans le plan communal de rénovation énergétique des bâtiments communaux, avec une priorité sur les écoles et pour l'utilisation de matériaux durables pour la protection de l'environnement. Laurence Leclercq (PS), échevine de l'Urbanisme, Xavier Desgain (Ecolo) aux Bâtiments et Julie Patte (PS) à l'Enseignement ont travaillé de concert dans le dossier. "C'est une excellente nouvelle pour l'école et la ville. Ces travaux d'envergure sont essentiels, ils vont permettre de meilleures conditions de travail et surtout donner aux élèves des conditions d'apprentissage optimales", d'après cette dernière.

Un chantier qui profitera aussi à l'académie de musique hébergée dans les bâtiments de cette école primaire.