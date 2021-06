ll était 2h22, la nuit de dimanche à lundi, quand les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu l'alerte: trois véhicules étaient en train de brûler à la rue du Chemin Vert, à Marcinelle (Charleroi).

Quand les pompiers sont arrivés, les trois véhicules brûlaient effectivement: garés contre les façades des numéros 17 et 15 de la rue, ils risquaient de faire d'importants dégâts aux habitations. Deux lances à haute pression ont été utilisées par les pompiers durant une demi-heure pour venir à bout des flammes.

Une corniche et une porte ont été abîmées, ainsi qu'une vitre et la porte de la maison d'à côté. Les pompiers n'ont pas d'indices quand à l'origine de l'incendie, les riverains sur place parlaient d'un possible incendie criminel.

© FVH