A la Cité Parc, l'artiste carolo Jonas Desinte et l'asbl Formidable rendent hommage à nos super-héros.

"Un dessin vaut mieux qu'un long discours" c'est l'adage qu'ont mis en pratique l'artiste graffeur et tatoueur Jonas Desinte et l'asbl Formidable pour remercier le personnel soignant.

En plein cœur de la Cité Parc à Marcinelle, sur les murs du centre sportif, ils ont rendu un vibrant hommage au personnel médical par le biais d'une fresque monumentale. Sous les traits de super-héros, 4 bustes représentent ces travailleurs qui chaque jour sont mis en première ligne afin d'apporter soin et réconfort aux personnes à la santé fragilisée soit par le coronavirus soit par une toute autre maladie.

La fresque en noir et blanc avec des touches de rouge vif magnifie l'action d'hommes et de femmes risquant parfois leur vie pour celle des autres.

Au départ du projet il y a l'asbl Formidable. Lauréat d'un appel à projet de la ville de Charleroi, l'asbl déjà très active dans la cité de Marcinelle souhaitait organiser un stage de graf pendant Pâques. "Nous étions heureux de pouvoir faire un stage avec les jeunes du quartier sur le thème du bien vivre ensemble. Nous devions réaliser des dessins sur les murs du complexe sportif", explique Faysal Arbakan, l'un des responsables de l'asbl Formidable. "Dans les circonstances actuelles nous avons dû annuler le stage mais nous avions tout de même envie de réaliser quelque chose en soutien ou personnel médical alors, profitant que nous avions déjà le permis d'urbanisme, nous avons demandé à Jonas Desinte, artiste et tatoueur de Marchienne, de venir nous aider. Même s'il ne travaille plus depuis 2 mois, il a répondu favorablement et nous a offert son temps."

Si le stage a été annulé pendant les vacances de Pâques, l'asbl espère bien le relancer dès que possible.