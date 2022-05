Vers 2h du matin, un accident s'est produit entre 2 véhicules sur l'A503 à Marcinelle dans le sens Charleroi-Mont-sur-Marchienne au lieu dit le pont Hiercheuses. Les raisonsde cet accident ne sont pas connues et doivent entre être déterminées par le WPR de Marcinelle.

Dans l'accident, l'une des deux voitures s'est retrouvée sur le toit et l'autre au milieu de la chaussée.

Sur place sont descendus, une ambulance et n SMUR ainsi que plusieurs équipes du WPR et le nettoyage chaussée des pompiers. L'accès à la voie de circulation a été fermé et une déviation a été mise en place. Suite à l'accident, on déplore plusieurs blessés.L'un des deux conducteurs a pris la fuite en montant dans une autre voiture laissant sur place des blessés en attente de soins.

© FVH

© FVH