La direction de l’hôpital Marie Curie a pris la décision de rouvrir l’unité Covid-19. Si au plus fort de l’épidémie on pouvait compter 90 patients réclamant nombre de soins, de machines et monopolisant du personnel médical, ce vendredi on dénombre 6 patients hospitalisés dont 4 avérés. Deux personnes sont actuellement en soins intensifs. "Depuis la fin de la première vague, les patients atteints du Covid étaient placés dans les unités de pneumologie et de médecine interne où il y a des chambres à pression négative", explique Frédéric Dubois, directeur de la communication de l’ISPPC.