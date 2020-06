La septuagénaire n’est guère appréciée par ses voisins, dont Maryline et Christophe, qui ont porté une dizaine de plaintes pour harcèlement, coups et menaces.

Maryline et Christophe sont à bout. Le couple s’est installé du côté de Gilly et depuis l’emménagement, Marie-Lucil, née en 1947, fait vivre un véritable enfer à ses voisins. Entre juillet 2017 et octobre 2018, Maryline et Christophe ont déposé une dizaine de plaintes à la police. Selon eux, Marie-Lucil profite de la moindre occasion pour leur pourrir l’existence. Les deux personnes soupçonnent la voisine de harcèlement, de coups et blessures et même de menaces.

Marie-Lucil reconnaît avoir tiré les cheveux de Maryline à travers le grillage qui sépare les jardins des deux maisons. Malgré son âge, Marie-Lucil ne se laisse pas faire et se montre même téméraire. Elle admet s’être saisie d’un bâton et d’avoir menacé Christophe. « Je lui ai dit que je l’égorgerais volontiers. J’ai foncé vers lui avec le bâton pour en découdre. » Outre la tranquillité du couple, le travail de Christophe, courtier en assurances, est également impacté par le comportement de la personne âgée. Cette dernière n’hésite pas non plus à s’en prendre à Quentin, client de son voisin en le giflant.

Si Maryline et Chrtistophe se plaignent du comportement de Marie-Lucil, le reste du quartier craint également la septuagénaire. « Plusieurs voisins confirment avoir peur de la prévenue, qui s’énerve facilement, et être en conflit avec elle », explique la substitute Van Hollebecke. Pierre M., fils de Marie-Lucil, est poursuivi pour avoir volontairement foncé dans le véhicule du couple.

Le ministère public a requis un an de prison, avec des mesures probatoires, pour sanctionner le comportement de Marie-Lucil. Une mesure de faveur est requise pour le fiston. Jugement le 7 septembre prochain.