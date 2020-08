Marko et Johnny sont arrivés de Serbie sans le moindre titre de transport. Les deux amis se trouvent derrière les barreaux après avoir été interceptés par la police, le 8 juillet dernier vers 20h30, non loin du domicile de Guy. Ce dernier a été victime d’un vol avec effraction dans son domicile.

Ce jour-là, Marko et Johnny sont emmenés sur les lieux par un mineur, qui a emprunté un véhicule à un ami. Le trio a sonné à la porte, vérifiant l’absence du propriétaire des lieux, avant de passer par le côté pour enfoncer la porte de derrière à l’aide d’un tournevis.

La police est intervenue sur place, surprenant les trois voleurs. Un tournevis a été également découvert dans un jardin annexe, tout comme une chaîne en or sur le mineur. Pour Marko et Johnny, ce détail suffit à établir que c’est bel et bien leur complice qui a visité les lieux, pas eux.

Mais le ministère public pense que les deux hommes se sont également rendus dans l’habitation. Un voisin indique même avoir vu les trois individus passer par le côté de la maison. Une peine de 9 mois de prison ferme est requise contre Marko, qui n’a aucun antécédent judiciaire. La substitute Di Vincenzo requiert une peine de 12 mois ferme pour Johnny, déjà connu pour une condamnation de 6 mois en 2018.

Jugement attendu pour vendredi prochain.