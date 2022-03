Après un petit break qu'il pensait n'être que temporaire mi-février 2020, Mathias est tombé des nues en découvrant que son ex-compagne était décidée à refaire sa vie avec un autre homme... Mathias a complètement vrillé et pourri la vie de la victime en la menaçant et en la harcelant, durant quelques semaines.

Il y a eu de nombreux SMS effrayants, du genre : « Mais tu vas crever la bouche ouverte et le jour où je te vois, tu ne sauras pas parler », une visite surprise sur le lieu de travail de son ex pour la menacer de nouveau dans son bureau ou encore une dégradation du véhicule de cette dernière, en crevant un pneu avec un couteau.



Face à la justice, le jeune homme de 27 ans avait admis avoir mal réagi, « sous le coup de la colère. » Le parquet considérait ce comportement comme « fort interpellant ». D'autant plus que le 9 mars 2020, soit la veille de l'épisode du pneu crevé, le tribunal correctionnel avait octroyé une chance au prévenu via un sursis probatoire de 5 ans pour un dossier de vente de produits stupéfiants. Comme requis par le substitut du procureur et par la défense, Mathias écope d'un sursis probatoire de 3 ans avec une condamnation à 14 mois de prison. Ce dernier devra, notamment, poursuivre son suivi psychologique pour la gestion de son impulsivité et de ses émotions.