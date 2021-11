Si le jeune Matthias était resté sagement confiné à son domicile le 11 mai 2020, il n’aurait sans doute pas été cité à comparaître ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce jour-là, vers 21h30, Matthias a été contrôlé par la police dans son véhicule puisqu’il n’était pas censé se trouver à l’extérieur pendant le confinement et qu’une odeur suspecte se dégageait de la voiture.

Résultat : les policiers découvrent un pacson de cannabis, un iPhone 7 et 150 euros sur le jeune homme. De nombreux messages présents dans le GSM révèlent l’existence d’une activité illégale de vente de cannabis. « Il achète 12,5 g de cannabis par semaine pour en revendre entre trois et cinq grammes pour financer sa consommation », détaille le parquet.

En aveux des faits, Matthias jure vouloir mettre un terme à sa dépendance, ce qui ne convainc guère le ministère public. « Déjà devant le juge d’instruction, il promettait d’arrêter. Un mois après, il a été de nouveau contrôlé en possession de cannabis dans un véhicule. Et là, un an plus tard, il avoue encore fumer de temps en temps. »

Une peine de 2 ans de prison est requise, avec un sursis probatoire. Jugement le 20 décembre.