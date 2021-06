Maxence n’est pas du genre à discuter calmement autour d’une bonne tasse de café pour résoudre un conflit. Non, lui est plutôt adepte des menaces et du harcèlement. Ce fut le cas avec Céline et Audrey, ses ex-compagnes. En 2018, Maxence a harcelé Céline et Laurent, son nouveau compagnon. Nouvelle relation que Maxence a eu du mal à accepter…

Il a harcelé téléphoniquement les deux personnes, en envoyant une centaine de SMS insultants et menaçants. Il a également menacé « de mettre une balle dans la tête de Laurent s’il le voyait ». Audrey a, elle, été victime de coups et de menaces avec un couteau de cuisine.

Steve, le frère d’Audrey, a également été confronté à la plume poétique de Maxence. Ce dernier a menacé son ex-beau-frère via plusieurs messages vocaux. « Je suis pire que le Sida, je vais te niquer », a-t-il lâché.

Déjà connu pour rébellion et coups et blessures, Maxence risque d’être condamné à un an de prison ferme par défaut. Jugement le 16 septembre.