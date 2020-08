Maxime a 8 ans. La moitié de son cerveau ne fonctionne pas. Il est paralysé d’un côté. Il ne saura jamais marcher ni parler. Ses bras peuvent bouger mais peuvent à peine tenir un objet. Manier un jouet est inconcevable. Il est nourri par une machine. Un tuyau aboutit à l’estomac. Il est sourd d’une oreille. Il porte des couches en continu. Sa hanche a tendance à partir de travers. Il a des bottes spéciales. Il fait des crises d’épilepsie. À la moindre interaction chaleureuse avec son entourage bienveillant, il rit. Beaucoup. Souvent. Mais lorsqu’une frustration ou une désapprobation le submergent, il n’a que pleurs et hurlements pour extérioriser. Son unique pôle de divertissement extérieur se réduit à des promenades dans sa chaise roulante. Pour le reste, il est là, immobile dans son fauteuil adapté. Jour et nuit. Il y dort. Il y vit. Ou plutôt, il y regarde la télévision. Il entrecoupe son incessante absorption d’images d’éclats de rire débridés. Il n’y a pas de traitement. On avait dit qu’il ne vivrait que huit-neuf ans. Aujourd’hui, les doigts se croisent. La situation de ce garçon de Fontaine-l’Évêque, près de Charleroi, semble stable. Mais pour combien de temps ?

Le sort s’est défoulé sur Maxime alors qu’il n’était qu’un fœtus de deux mois et demi. Il s’est présenté sous son nom barbare au cours d’une simple visite chez le gynécologue. La maman avait transmis un cytomégalovirus.

"Dès cet instant, on nous a dit à quoi nous attendre. Que la maman avait probablement contracté ce virus en changeant un bébé ou en buvant au verre d’un enfant. Heureusement, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’est pas devenu aveugle et il n’est sourd que d’une oreille", témoigne Christel, la grand-mère, qui en a la garde. "Ainsi, il peut apprécier la musique, les jeux de lumière. Parfois, le salon est transformé en discothèque. Et quand je coupe le jeu de lumières, il lance son regard sur la prise pour signifier qu’il en veut encore."