Le 16 novembre 2019, vers 22h30, le jeune homme de 19 ans était pris en chasse par la police vu sa conduite dangereuse, alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule prêté par un de ses amis pour reconduire une personne.

Outre sa conduite dangereuse, Maxime roulait sans permis et dans un véhicule sans assurance. Pour ne pas se faire pincer, Maxime a brûlé plusieurs feux rouges et roulé à 200 km/h. "Pris de panique", le jeune conducteur avait même contacté le propriétaire du véhicule pour savoir quoi faire. Et la réponse du proprio fut claire : « le propriétaire lui a dit de semer les flics", précisait Me Napoli, intervenant pour Me Colin à la défense de Maxime.

Le parquet ne s’était pas opposé à un sursis. Le jeune conducteur a obtenu une peine de travail de 90 heures. S’il n’exécute pas cette mesure de faveur, Maxime ira en prison durant 10 mois.