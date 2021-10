Avec son premier long-métrage "Un Monde", Laura Wandel signe un film poignant sur la thématique du harcèlement scolaire, un sujet d’une actualité brûlante. En choisissant le point de vue de Nora, la petite sœur d’Abel qui est victime de ces faits, la réalisatrice confie à la jeune Maya Vanderbeque un premier rôle d’envergure qui ne laisse pas le spectateur indifférent. La gamine crève l’écran par la maturité de son jeu même si ce film d’auteur s’adresse à un certain public et ne trouve pas sa force du côté de l’action. La caméra de Laura Wandel se concentre essentiellement sur les émotions de Nora, un rôle particulièrement difficile pour une enfant. Le film a été tourné en 26 jours en région bruxelloise. "Certaines scènes étaient plutôt complexes. Il fallait aller chercher les émotions très loin", se souvient Maya à qui on a déjà proposé un petit rôle dans une série allemande depuis ce film.