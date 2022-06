Peut-être que Mike était trop occupé à se défouler sur sa précieuse PlayStation alors qu'il était censé venir s'expliquer devant la justice pour une scène de coups et blessures remontant au 17 mars 2020. Défaut avait été donc requis contre le prévenu.

Le jour des faits, le prévenu a poussé sa compagne enceinte de 5 mois dans les escaliers. Pourquoi une telle réaction? Mike n'a pas supporté de ne plus être en mesure de jouer à sa PlayStation à cause de l'électricité éteint par la victime.



Déjà bien connu pour des faits de violence envers des ex-compagnes et en état de récidive à cause d'une condamnation à 2 ans de prison avec un sursis probatoire pour des faits similaires, Mike a écopé de la peine de prison requise par le parquet: 2 ans de prison.