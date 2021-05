Si le Secrétaire d'Etat à la Relance, le carolo Thomas Dermine, le directeur-général de la RTBF Jean-Paul Philippot, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette, son échevin du Numérique Eric Goffart, la directrice de Télésambre Valérie Dumont, le fondateur de Molengeek Ibrahim Ouassari et le vice-recteur de l'UCLouvain Alain Vas étaient réunis ce mardi, c'était pour l'inauguration de MédiaSambre Faktory. Même Bénédicte Linard, la ministre des Médias pour la fédération Wallonie-Bruxelles, a fait un micro-discours pré-enregistré à distance.

Il faut dire que le projet lancé par la RTBF, Télésambre, l'UCL et Charlewood (antenne carolo de Molengeek) dans le bâtiment MédiaSambre sur la place de la Digue veut conquérir les foules. Former les jeunes - et moins jeunes - aux métiers des médias numériques, c'est ce qui les unit tous. Que ce soit un endroit pour faire du livestreaming, pour apprendre à tenir une caméra, pour monter des contenus à destination des réseaux sociaux, pour démarrer sa boîte en auto-entreprise... MediaSambre Faktory veut ratisser large, en allant aussi fédérer les pépites carolos existantes. "Il y a un potentiel de ouf à Charleroi", se réjouit Ibrahim Ouassari. "On apprend en faisant, et chez nous on fera, donc en faisant des erreurs, et en apprenant de ces erreurs pour ne plus les refaire, le tout en bossant sur des projets utiles. On veut aussi faire un incubateur, pour rendre les idées des Carolos monétisables." © D.R.

"Dans ma vision du futur, les médias sont numériques, ils s'adressent à toutes et à tous, sont donc sur toutes les plateformes", explique Jean-Paul Philippot. "Nous sommes héritiers de la télévision et de la radio, mais il faut continuer à faire de l'image et du son pour informer et divertir les gens en numérique." Pour Télésambre, Valérie Dumont enchaîne: "former, innover et faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés ailleurs, c'est aussi notre mission de service public." D'ailleurs, la RTBF pourrait être le premier client des startups qui se développeront à MédiaSambre Faktory: "on a besoin de ces idées", insiste Philippot.

Journalistes et équipes de télé formeront les étudiants, mais se feront aussi former sur place. L'UCLouvain, de son côté, apportera sa vision critique, sa recherche et son laboratoire d'innovation média (MIL). Bref, ça bouillonnera dans tous les sens, promet-on. "C'est en tout cas ce qui m'avait convaincu", note de son côté Paul Magnette. "Quand on était allé voir Molengeek il y a quelques années, il y avait des gens partout, de tous les âges, qui faisaient tous des choses différentes. Je me suis dit: je veux le même chez moi!"