Manifestement, les confinements et la crise sanitaire n’ont pas réduit l’activité du médiateur communal de Charleroi. Au contraire. En 2020, Jean-Luc Labbe a traité un nombre de dossiers en augmentation de 14,5% par rapport à 2019, ce qui confirme l’évolution des trois dernières années où le volume de travail est allé croissant. C’est ainsi que le seuil des 400 réclamations a été franchi pour atteindre 418. On n’avait plus connu ça depuis près de 20 ans, en 2002. Et ça semble bien parti pour se reproduire cette année : "à la fin juin, nous étions déjà à 300 plaintes et demandes d’information", indique-t-il. Ce qui pourrait amener le nombre de dossiers au-dessus des 500.

Comme le médiateur l’a expliqué au dernier conseil communal, "la fermeture au public des maisons citoyennes et l’obligation de prendre rendez-vous ont généré et génèrent encore leur lot de réclamations. Mais l’augmentation de notoriété du service est un autre facteur d’explication." Dans sa pratique quotidienne, Jean-Luc Labbe déplore un manque de transparence, et parfois de volonté de transparence de l’administration. Certains services bottent en effet en touche et ne lui apportent pas de réponse. Cela nuit à la qualité de sa mission et du service au citoyen. Pour lui, le collège doit veiller à un bon accès à l’information, sans quoi il devient impossible d’instruire les dossiers. Deuxio : il suggère la mise en place d’un système centralisé des demandes citoyennes de première ligne, que ces demandes soient formulées par téléphone, par courrier, par messagerie ou via les réseaux sociaux. Ce système doit venir en amont du service de médiation dont la fonction est de traiter les recours en seconde ligne, recommande-t-il.