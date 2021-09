Une quarantaine de boutiques ont participé pour la récolte, et ça a marché: 4.000 jeux sont arrivés de partout en Belgique, mais aussi de Suisse, de France et même du Canada. Des tombolas ont aussi été organisées à Bruxelles, dont les fonds ont servi à acheter encore plus de jeux.

Un gros boulot de tri - pour s'assurer que les jeux soient complets - et de logistique plus tard, Meeple solidaire est prête à les distribuer aux familles qui ont tout perdu dans les inondations. "Si dans un premier temps, les familles avaient besoin de trouver un toit, des vêtements et des biens de première nécessité, aujourd'hui arrive le moment de se reconstruire et retrouver le plaisir de jouer. Le jeu de société est bien plus qu'un loisir : c'est un objet qui fédère, qui rassemble les familles, crée un moment de partage et permet de s'évader sans devoir quitter son salon. Nous l'avons d'ailleurs vu durant le confinement, ça a été un réconfort pour beaucoup de personnes", signale Amandine de l'association dans un communiqué.

Chez nous, le dimanche 12 septembre, l'école secondaire Institut de la Providence à Gosselies ouvrira ses locaux du Faubourg de Bruxelles à Gosselies (n°105). De 10 à 17 heures, les familles et sinistrés du Hainaut et des environs sont attendus pour venir chercher un ou plusieurs jeux. "Plus qu'un lieu de distribution, nous voulons pouvoir recevoir les personnes pour leur partager notre passion, les conseiller sur les jeux les plus à même de leur plaire et leur permettre de passer une jolie journée ludique avec nous. Sur présentation d'une attestation d'assurance de sinistre, les familles pourront repartir avec des boîtes de jeux pour reconstruire leur ludothèque familiale."

50 écoles wallonnes bénéficieront aussi de dons, des jeux validés par les enseignants.

> Plus d'infos sur l'événement Facebook. D'autres distributions seront organisées le 18 septembre à Rochefort, le 19 à Ottignies, le 19 à Esneux et le 26 à Pepinster.