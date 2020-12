Derrière les barreaux, il devrait être difficile pour les détenus dépendants de produits stupéfiants de continuer à consommer leurs produits préférés. Dans la réalité, malheureusement, même emprisonnés, les détenus parviennent tout de même à détenir des produits stupéfiants. Ce fut le cas pour Bruno.

Le trentenaire n’est pas un inconnu de la justice. En 2016 et 2017, Bruno a été condamné pour des histoires liées aux produits stupéfiants à 30 mois et 5 ans de prison. D’ailleurs, Bruno vient tout juste de sortir de prison ce lundi via une interruption de peine qui s'étend jusqu’en février 2021. Mais même en prison, Bruno n’a pas chômé…

Ce mercredi, Bruno avoue avoir détenu du cannabis à la prison d’Ittre et de Jamioulx. Le 25 juillet 2018, 58 gr de cannabis sont découverts sur Bruno. Ce dernier reconnaît avoir obtenu la marchandise lors d’une visite de son père. Quelques mois plus tard, c’est à la prison de Jamioulx qu’on découvre 9 gr de cannabis sur lui.

Même si le parquet soupçonne un petit trafic derrière ces découvertes, Bruno conteste formellement la vente. Pour lui, c’était juste pour sa consommation personnelle. En état de récidive vu les deux condamnations, une peine de 15 mois de prison ferme est requise. La substitute Pied souhaite que Bruno comprenne enfin qu’il doit cesser ce comportement. Jugement le 20 janvier prochain.