A la mi-septembre, le député wallon Julien Matagne, questionnait Philippe Henry, ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité quant à la disparition de cinq lignes ferroviaires dont trois situées sur le territoire wallon.

Au-delà de ces disparitions une série de liaisons devraient également être supprimées.

Même si le ministre fédéral de la Mobilité avait assuré qu'aucunes lignes ne seraient fermées durant cette législature, il s'avère tout de même que d'importants changements vont s'opérer. En cause, les réductions de moyens décidés lors de la précédente législature qui n'ont pas été compensés. Le ministre reconnaît également que l'actuel gouvernement fédéral poursuit la réduction des moyens d'Infrabel d'où un réseau dans un état critique.

Julien Matagne a donc questionné le ministre Henry sur sa connaissance du dossier et ses interpellations au niveau fédéral. Le député wallon souhaite ainsi savoir si des alternatives sont prévues pour maintenir une offre de transport public.

Parmi les inquiétudes du député il est question de la possible disparition de la ligne Charleroi-Mariembourg et de Charleroi-Meubeuge. La suppression de la première ligne constituerait un isolement, la seconde conduirait quant à elle un détour pour rejoindre Paris et la France. Sans ligne directe, les navetteurs n'auraient d'autre choix que de se rendre à Bruxelles afin de monter dans un nouveau train à destination de la France. Ce nouveau périple serait non seulement une perte de temps mais aussi une régression de la première ville wallonne quant à son importance sur le réseau ferroviaire.