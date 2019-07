Eric N., 47 ans, est poursuivi pour s’être montré violent envers Joyeuse, son ex-femme. L’homme, originaire du Rwanda, conteste tout.



Le 28 mars dernier, Eric, séparé de la victime, s’est introduit chez elle par une fenêtre entrouverte alors qu’elle déposait ses enfants à l’école. Le prévenu, armé d’un tournevis, attrape Joyeuse par-derrière. Pendant une heure, il la séquestre dans la chambre et tente d’avoir une relation sexuelle avec elle. Devant le tribunal, il conteste avoir commis ces préventions. Durant plusieurs mois, il est suspecté de menaces de mort et de harcèlement. Mais Eric signale qu’il n’a pas menacé son ex-femme de "lui couper les jambes et de lui jeter de l’acide au visage si elle ne se remet pas avec lui". Le 22 août 2018, il s’en prend à son ex à l’église, sous le regard de plusieurs témoins. Eric affirme être innocent.

Pour la partie civile , aucun doute possible. Eric fait vivre un véritable calvaire à Joyeuse : "Il la suit quand elle se balade, l’attend devant l’école des enfants ou à l’arrêt de bus. Tout ça car il n’accepte pas la séparation". Le ministère public n’est pas étonné par les contestations du prévenu. Pourtant, il reconnaissait certaines préventions auparavant. "Les choses sont pourtant claires dans ce dossier. Toutes les préventions sont établies par des éléments précis ou des témoignages". Eric N. est de plus en état de récidive. La substitute requiert une peine de 2 ans de prison à son encontre.

Me Aurélie Henin, conseil d’Eric N., plaide l’acquittement : "Ce n’est pas facile puisque mon client était en aveux jusqu’à maintenant. Un rapport psychiatrique a été réalisé et ce dernier évoque un trouble de l’adaptation dans le chef de mon client. La prison ne ferait qu’accroître ce trouble". Jugement, ce vendredi 12 juillet.