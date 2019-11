Il était un peu avant 17h lorsqu'un dramatique accident s'est produit entre 2 voitures sur la Route de Binche. D'un côté, un Dacia circulant dans le sens Binche-Erquelinnes avec à son bord 2 femmes et de l'autre une petit camionnette circulant en sens inverse avec un couple et un enfant.

D'après un témoin, la voiture aurait tenté un dépassement et se serait retrouvée en face à l'autre véhicule.

Les pompiers de Binche et de Beaumont sont intervenus avec la désincarcération et le balisage sous les ordres du Capitaine Warlart et du 1er Sergent Bail. Sont également descendus sur les lieux de l'accident 5 ambulances. Le couple et l'enfant, blessés ont dû être désincarcérés et conduit en milieu hospitalier tandis que dans l'autre voiture, la passagère a pu être sortie de la voiture et conduite également en milieu hospitalier. Les secours ont désincarcéré la conductrice décédée suite au choc frontal.

Le constat a été réalisé par la police d'Erquelinnes avec l'appui de la police d'Anderlues-Binche. Un expert du parquet est descendu sur place. Le service travaux a dû fermer la route à la circulation.