Au départ de ce dossier, une relation de quelques mois entre Élisabeth et Ghislain. Avant la séparation, fin 2012, l’amoureux a donné 50.000 euros à sa chérie. « Je l’ai pris pour un cadeau. Il m’a dit que c’était pour me mettre à l’abri. Et après la séparation, il m’a réclamé l’argent », expliquait la sexagénaire.

Pour la justice, cette dernière avait fauté, non pas parce qu’elle avait accepté l’importante somme d’argent, mais bien pour avoir organisé frauduleusement son insolvabilité pour éviter de devoir rembourser l’argent, alors qu’elle s’était engagée à le faire.

Véronique, sa fille, était suspectée d’avoir aidé sa mère à dissimuler l’argent. « Je n’étais pas au courant de cette histoire au départ. J’aurais bien aimé recevoir cet argent, mais ce ne fut jamais le cas. » Pourtant, lors du prononcé, le tribunal a estimé que cette dernière avait reçu plus de 46.000 euros, en avril 2013.

Il y a un mois, Ghislain avait été partiellement remboursé. Mais il manquait encore 26.000 euros… Compte tenu de l’ancienneté des faits (entre 2012 et 2015), une mesure de faveur avait été requise contre les deux femmes. Ce qu’elles ont obtenu, ce mardi matin, via une suspension simple du prononcé de 3 ans.