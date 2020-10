Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, par défaut, Jacqueline et Donovan à respectivement 8 mois et un an de prison ferme pour plusieurs vols commis dans des abris de jardin à Loverval. Vu les difficultés financières de Jacqueline, sa maman, Donovan a eu l’idée d’aller visiter plusieurs abris de jardins. Incroyable, mais vrai, la mère de famille l’a encouragé et lui a même prodigué des conseils.

Cette dernière ne s’arrêtait pas là et prodiguait même de précieux conseils à son fils pour parvenir à ses fins, conseillant notamment au fiston de débuter les vols plus tard dans la nuit, "ainsi tout le monde dormira." Jacqueline lançait également le petit frère, mineur, dans le grand bain en tant que guetteur.