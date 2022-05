L. C.

C'est grâce à la victime d'un vol commis à son domicile, le 23 octobre 2019, que les deux prévenus se sont retrouvés devant la justice. Trois jours après le vol, cette même victime a découvert avec surprise que ses outils volés étaient mis en vente sur Facebook Marketplace. Cette dernière a donc mis en place un piège. « La victime a convenu d'un rendez-vous sur un parking avec le vendeur. La police a été avisée et est intervenue sur le lieu du rendez-vous pour la vente. Les deux prévenus se trouvaient dans la voiture », précisait la substitute Pied.

Les outils volés avaient été retrouvés dans le coffre de la voiture du duo. Une visite domiciliaire au domicile des prévenus menée par la suite avait permis de mettre la main sur une cinquantaine d'objets de chantier, dont certains avec le nom de l'entreprise repris dessus. Une partie de ces objets venait d'être dérobée, quelques jours avant.Poursuivis pour le recel de ces objets volés, Liviu et Claudiu ne contestaient pas les avoir achetés sur une brocante. Comme plaidé par la défense, les deux hommes ont obtenu une mesure de faveur: une absorption avec un précédent jugement d'un an de prison pour Liviu et une suspension du prononcé de 3 ans pour son acolyte.