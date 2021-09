Même si les inscriptions connaissent une très légère baisse due notamment aux travaux de la ville haute aux abords de l’UT, l’enseignement professionnel et technique continue à attirer les jeunes de la région de Charleroi.

"Dans le parcours des étudiants, il faut prendre en compte la mise en place du tronc commun d’ici quelques années. Une fois qu’il sera mis en place, les élèves perdront un an", explique le député provincial Éric Bassin.

Si l’IFAPME et le Forem mettent le paquet pour mettre en avant les formations liées aux métiers en pénuries, du côté de l’enseignement traditionnel, on avance également certains avantages indéniables. "Dans nos écoles, les élèves sortent avec un diplôme tandis que dans une formation c’est un certificat qui est attribué. D’un point de vue financier, un diplômé gagnera plus dès sa sortie de l’école. Une autre différence est l’incitant financier dont peut bénéficier le participant à une formation. Demain on aura aussi la possibilité de pouvoir offrir plus de choix aux élèves grâce au tronc commun et aux cours d’apprentissage technologique." À ce titre, le député provincial plaide pour une uniformisation des avantages. Quelques fois, les futurs employeurs demandent aux diplômés de suivre une petite formation afin de jouir des incitants financiers.

Avec l’arrivée de la cité des Métiers, l’enseignement provincial dispensé à Charleroi prendra une tout autre mesure. "Des travaux seront réalisés afin de proposer des bâtiments entièrement repensés ainsi que du matériel dernier cri. La cité des Métiers c’est le vaisseau amiral de l’enseignement technique et professionnel. Il sera donc plus aisé de rencontrer les besoins de l’industrie et du monde de l’entreprise des métiers en pénurie."

Pour ce qui est de trouver un travail dès la sortie de l’école, cela dépend de la filière choisie. Par exemple, pour les soudeurs il semble n’y avoir aucun problème. Dans le futur, une plus grande collaboration devrait voir le jour afin que les élèves trouvent encore plus facilement du travail.