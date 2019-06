Le père de famille qui a tué son fils à son domicile à Jumet a été inculpé de meurtre mais libéré sous mesures alternatives, confirme ce vendredi le parquet de Charleroi.



Mercredi, le parquet de Charleroi apprenait qu’un meurtre avait été commis dans une maison reculée située à la rue du Souverain à Jumet. Joseph, âgé de 86 ans, avait porté un coup de masse à son fils Jacky, 54 ans. Le père avait récupéré son fils sous son toit il y a 8 ans. Mais les deux hommes vivaient dans des conditions extrêmement précaires.

Alors qu’il devait être présenté le jour-même au juge d’instruction pour être entendu sur les faits, Joseph avait été victime d’un malaise et était donc inaudible. Finalement, l’homme a bien été présenté ce jeudi après-midi devant le magistrat instructeur qui l’a inculpé de meurtre mais toutefois laissé en liberté sous mesures alternatives. Joseph devra notamment vivre chez son second fils.

La piste de la dispute privilégiée

Selon le procureur du Roi, une dispute qui aurait mal tourné semble être la cause du meurtre. Il faut dire que les conditions de vie n’étaient pas optimales. De plus, Jacky, la victime, buvait énormément et vivait aux crochets de son père, ce qui avait le don de provoquer des conflits entre les deux hommes. Joseph, probablement lassé par la situation, avait porté un coup de masse sur le crâne de son fils, qui se trouvait à terre.