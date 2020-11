Meurtre à Jumet : l'auteur du meurtre de Philippe placé sous mandat d'arrêt Charleroi Lee Colonius Le SDF, auteur du coup de couteau fatal à Philippe, 57 ans, sur la place de la Perche à Jumet, a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre, coups et port d'arme. © Shutterstock

Philippe, 57 ans, a été tué d'un coup de couteau fatal lui sectionnant la jugulaire par un SDF lors d'une dispute vendredi soir vers 19h sur la place de la Perche à Jumet.



Rapidement, les policiers ont récolté de nombreux témoignages, notamment celui de l'ami de Philippe présent au moment de l'altercation et blessé à la main par l'agresseur, qui ont permis d'identifier le principal suspect. Ce dernier, sans domicile fixe, vivait dans une tente non loin des lieux. En fuite à la suite de son geste coupable, il a été interpellé peu avant 21h.



Plus tôt dans la journée de vendredi, Philippe a eu une première altercation, verbale, avec son agresseur. Malgré l'audition de l'auteur du coup de couteau fatal à Philippe, l'origine de cette première dispute n'est pas encore connue. Le suspect de 47 ans a été auditionné ce samedi. Il est déjà connu pour des faits de violence (coups et menaces notamment) et a déjà été condamné par le passé par la justice. Il a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre, coups et port d'un couteau qui a servi à tuer Philippe.



Lors de son audition, l'agresseur reconnaît les faits mais nie avoir voulu donner la mort à Philippe. Il comparaîtra, dans les cinq jours, devant la chambre du conseil de Charleroi, qui devrait, sauf surprise, prolonger sa détention préventive pour un mois supplémentaire.