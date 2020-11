C’est un véritable drame qui a eu lieu vendredi soir vers 19h sur la place de la Perche à Jumet. Les secours et la police ont été requis en nombre sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les policiers. Un grand drap blanc a également été dressé pour protéger le corps sans vie d’un homme de 57 ans. Philippe, originaire du quartier, a été victime d’un coup de couteau fatal lui sectionnant la jugulaire.

Rapidement, les policiers ont récolté de nombreux témoignages, notamment celui de l’ami de Philippe présent au moment de l’altercation, qui ont permis d’identifier le principal suspect. Ce dernier, bien connu du quartier, a un profil physique assez particulier. "Il s’agit d’un SDF qui vivait dans une tente non loin des lieux", explique le parquet de Charleroi, qui a ouvert un dossier pour meurtre. Cette identification a rapidement permis d’interpeller l’auteur du coup de couteau peu avant 21h.

Une première altercation dans l’après-midi

Grâce aux témoignages, le parquet de Charleroi est parvenu à en apprendre davantage sur les circonstances du drame. Plus tôt dans la journée, Philippe avait eu une altercation verbale avec son agresseur. "À l’heure actuelle, on ne connaît pas encore l’origine de cette première dispute. L’ami n’était pas présent à ce moment-là et a rejoint la victime en début de soirée dans le quartier pour se promener."

Ce dernier a également été blessé à la main, sans gravité, par le SDF. Philippe a croisé une seconde fois le suspect dans la soirée. "Il s’avère que l’agresseur est rapidement arrivé face aux deux hommes de manière agressive pour s’en prendre à eux en dégainant un couteau." La suite est connue. Philippe s’écroule au sol, touché au cou, et ne se relèvera pas.

Le SDF, 47 ans, sera auditionné dans le courant de la journée. Il est connu pour des faits de violence (coups et menaces notamment) et a déjà été condamné par le passé. L’autopsie du corps de la victime est actuellement en cours. Des analyses sanguines prélevées sur l’auteur du coup de couteau doivent encore être analysées. Il n’est pas impossible que ce dernier se trouvait sous l’influence de la boisson. "Plusieurs canettes d’alcool ont été découvertes dans la tente du suspect."