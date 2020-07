Jean-Manuel Lange (en illustration), 52 ans, n’avait plus donné signe de vie à ses proches depuis le 5 juillet dernier. Ce jour-là, le quinquagénaire a quitté son logement situé à la rue du Collège de Charleroi. Après des recherches minutieuses menées par la police locale et la protection civile, notamment dans la Sambre, le corps sans vie du malheureux a été découvert le mercredi 15 juillet, en soirée, aux environs du bâtiment de la TEC de Charleroi à la rue du Rivage.

Selon les premières constatations effectuées sur le corps, le décès de Jean-Manuel Lange a été considéré comme "suspect". Une autopsie réalisée le lendemain a permis de confirmer que le décès de Jean-Manuel Lange a bien été provoqué par un tiers. L’homicide volontaire était retenu par le parquet de Charleroi, qui cherchait un coupable.

Alors que l’enquête piétinait, le parquet de Charleroi a annoncé ce mercredi qu’un suspect avait été interpellé et présenté en milieu d’après-midi devant le juge d’instruction. Kevin D., connu pour être un toxicomane, a été placé sous mandat d’arrêt à la suite de sa comparution.

Selon La Nouvelle Gazette, l’homme serait en aveux des faits. Il aurait rencontré et passé du temps avec Jean-Manuel Lange en consommant de la cocaïne et de l’alcool. Lors de cette consommation sauvage, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes. Kevin D. aurait alors frappé et étranglé la victime. Interrogé sur les faits, le parquet de Charleroi n’a pas été en mesure de confirmer le déroulement de la scène fatale à Jean-Manuel Lange.

Ce vendredi, le parquet a confirmé que la détention préventive de Kevin D. a été prolongée pour un mois supplémentaire par la chambre du conseil de Charleroi, lors de sa première comparution. Il reste donc en prison pour les trente prochains jours.