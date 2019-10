Le samedi 31 août, Liliane M., née en 1948, a été tuée de plusieurs coups de couteau à la gorge. La chambre du conseil a décidé de maintenir Alexandre D. en détention.



Liliane M., née en 1948, a été tuée de plusieurs coups de couteau à la gorge. La septuagénaire a été retrouvée morte par son beau-fils, le 31 août dernier, vers 9 h 30, au sein de son appartement situé à la rue Junius Massau à Gosselies. Le corps de la victime présentait plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge. Patricia, la fille de la victime, ne comprenait pas comment l'auteur des coups de couteau sur sa maman avait pu s'acharner de cette manière sur son corps.

Toujours en détention

Le même jour, quelques heures plus tard, Alexandre D. se présentait à la police. L'homme ne pouvait plus se cacher et avouait être l'auteur du crime. Après avoir été présenté au juge d'instruction, Alexandre D. avait été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour le meurtre de la septuagénaire.Alexandre D. ne parvient toujours pas à expliquer les raisons qui l'ont poussé à suivre sa victime avant de s'acharner sur elle dans son appartement. Mais l'homme reconnaissait avoir beaucoup bu et consommé de la cocaïne ce jour-là. Le parquet de Charleroi précisait qu'Alexandre connaissait l'immeuble et la victime puisque son oncle habite dans l'immeuble.Au moment de son passage à l'acte, le suspect se trouvait en libération conditionnelle. L'inculpé avait été condamné à 20 ans de prison dans les années 90 par la cour d'assises de Mons pour un crime commis au préjudice d'un homme âgé de 72 ans. Il avait été libéré sous conditions il y a quatre ans. Ce mardi, la chambre du conseil de Charleroi a décidé, sans surprises, de le maintenir en détention préventive.