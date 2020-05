Sébastien G. est inculpé et placé sous mandat d’arrêt.

Sébastien G., auteur d’un meurtre sur son ami Maxime R., a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et tentative de meurtre. Entendu sur les faits, le trentenaire ne se souvient de rien.

Durant la nuit de dimanche à lundi, la rue Pilarde à Beauwelz a connu une nuit agitée. Vers 1h du matin, la police locale est alertée pour un corps gisant devant le domicile de Sébastien G., 37 ans. Lorsque les deux premiers policiers se rendent sur les lieux, ils sont victimes de coups de feu. Les agents se mettent à l’abri et ripostent en direction de Sébastien. Ce dernier est touché au thorax, mais parvient à se retrancher à son domicile.

Un important déploiement policier se rend sur place, avec l’appui de l’unité spéciale de la police fédérale. Pendant de nombreuses heures, la police négocie avec le forcené, lui demandant de se rendre. Vers 6h, ce dernier se rend finalement à la police, avant d’être transporté en milieu hospitalier vu sa blessure au thorax.

Aucun souvenir des faits

Sébastien G. a été entendu ce mardi par le juge d’instruction. Le trentenaire n’a aucun souvenir du meurtre qu’il a commis sur son ami Maxime R. Selon le parquet de Charleroi, les deux hommes ont passé une bonne partie de la journée et de la soirée ensemble. "Ils ont également beaucoup bu", précise d’ailleurs Vincent Fiasse, procureur du Roi. L’origine du drame est encore inconnue. Sébastien G. a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et tentative de meurtre.

L.C.