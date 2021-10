Pour la défense, Michaël a agi comme une bouilloire, de plus en plus sous pression avant d’exploser et de frapper ses deux fils, dont un est à peine majeur aujourd’hui. Entre 2016 et 2018, le père de famille reconnaît avoir distribué des gifles, « à 3-4 reprises », sur les victimes. Et tout ça aurait été provoqué, selon Michaël, par l’attitude de sa compagne de l’époque.

« Elle me mettait la pression en me disant « ils font ça, ils font ça et tu ne dis jamais rien », elle me reprochait mon manque d’autorité. Alors ça m’est arrivé de les gifler », confie le prévenu. Si le dossier a débuté, c’est justement grâce à l’audition des deux enfants de la fameuse compagne incriminée. « Les deux enfants ont confirmé avoir peur du prévenu. Il n’a jamais été violent avec ces derniers, mais l’a bien été avec ses propres enfants, en donnant des coups de poing et des claques », signale le parquet, en se basant sur les explications fournies par les deux mineurs.

Pour mettre fin à cette violence inacceptable et récurrente, le parquet avait proposé une médiation pénale au père de famille, avec une formation en gestion de la violence. « Je voulais y participer, mais j’avais déménagé et je ne recevais plus les courriers. Quand j’ai reçu le courrier d’annulation, j’ai directement pris contact pour fixer un rendez-vous, mais c’était déjà trop tard », explique Michaël. Le parquet est prêt à accorder une deuxième chance au prévenu, via un sursis probatoire pour enfin effectuer cette formation. Jugement le 16 novembre.