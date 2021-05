Jusqu’en août 2019, Michele tenait un café à Marchienne-au-Pont. Malgré le quartier pollué par les dealers et les trafics de stupéfiants, Michele était un patron heureux. Mais la nuit du 11 au 12 août 2019, cette flamme a disparu à jamais. Michele a tiré un trait sur son rôle de patron et du monde des débits de boisson.

Parmi les clients habituels, il y avait Youness. À 22 ans, le jeune homme passait le plus clair de son temps à dealer et à dépenser ses bénéfices à la machine de jeux de hasard. Il se considérait également comme le patron du café. Cette nuit-là, une altercation verbale avait éclaté entre Michele et Youness, à cause d’une machine de jeux.

Par provocation, Michele avait lancé un tabouret sur Youness, le blessant à la tête. Quelques minutes après et pour éviter un retour du jeune dealer dans son établissement, Michele avait dégainé un pistolet pour tirer en l’air.

Également poursuivi pour la détention de trois armes, dont un pistolet calibre 45, l’ex-tenancier a écopé, ce vendredi, de la peine de 15 mois de prison requise par le parquet, avec un sursis probatoire de 5 ans.