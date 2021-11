L’une était enceinte de 8 mois et a bien cru qu’elle allait accoucher sur place, tandis que la seconde employée est restée traumatisée durant plus de quatre mois avant de pouvoir retourner au travail. La faute à Michele, bien connu de la justice pour d’autres vols et qui a eu la stupide idée de se rendre au Proxy Delhaize de Forchies-la-Marche, le 27 février dernier, pour y commettre un braquage.

Armé d’une arme factice, Michele est entré dans le magasin pour aller immédiatement braquer les deux caissières pour repartir avec un butin dérisoire. Et si le quinquagénaire a agi de la sorte, c’est sur un coup de tête pour un motif futile. « J’avais besoin d’argent, il fallait acheter une machine à laver parce que la nôtre était tombée en panne à la maison. Je regrette les faits. Si j’avais su qu’elle était enceinte, jamais je ne l’aurais braqué. Moi-même j’ai une famille et ça ne valait pas la peine, surtout pour une machine à laver et vu la somme que j’ai embarquée », confie le prévenu. Le tout alors qu'il se trouvait en libération conditionnelle…

Le parquet estime devoir requérir une peine supérieur à 4 ans de prison contre Michele, qui risque encore d’être contraint de laver son linge pour un bout de temps à Jamioulx. Jugement annoncé le 22 novembre.