L’homme, sous l’emprise de l’alcool, a frappé et menacé Simon avec sa tronçonneuse devant le café "Le Métro" à Charleroi. Mickaël trouve "absurde" d’avoir été condamné pour cette scène.

Mickaël est indépendant et a l’habitude de travailler sur différents chantiers. Il se promène fréquemment avec divers outils dans sa camionnette. Le 29 octobre 2018, Mickaël se trouve au café "Le Métro" situé à la ville haute à Charleroi. Simon est également présent sur les lieux. Mickaël se trouve rapidement en état d’ébriété. D’après Simon, Mickaël commence à discuter avec lui avant de péter les plombs pour se diriger vers sa camionnette à l’extérieur du café. Mickaël se saisit de sa tronçonneuse et menace Simon.

Selon Mickaël, ce dernier n’a jamais frappé et menacé Simon avec sa tronçonneuse. Il s’est simplement défendu. "Il y avait trois hommes qui entouraient ma camionnette. J’ai cru qu’ils voulaient me dépouiller. Alors je me suis saisi de ce que j’avais sous la main." Absent lors de l’audience, Mickaël a été condamné par défaut à deux ans de prison ferme pour cette scène avant de faire opposition. "Je trouve ça absurde d’être au tribunal pour ça", précise-t-il.

La substitute Loosen requiert la confirmation de la peine prononcée, en signalant qu’un sursis probatoire est la meilleure option pour Mickaël vu son penchant pour l’alcool et son état d’ébriété au moment des faits. Jugement le 29 juin.