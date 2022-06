Le 28 juin 2017, le prévenu a écopé d'une lourde peine de prison pour des faits de mœurs : 5 ans de prison. Toutefois, la justice a estimé pouvoir faire confiance à Mickaël. Ce dernier avait sollicité un sursis probatoire, en proposant diverses conditions dont il s'était engagé à respecter. Un sursis probatoire de 5 ans lui a donc été octroyé.

Ce vendredi matin, près de 5 ans après cette condamnation, Mickaël comparaît de nouveau devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Pour la commission de probation (mais également pour le parquet), Mickaël a trompé la confiance de tous en ne respectant pas ses conditions probatoires. Notamment le suivi spécialisé pour les auteurs d'infraction à caractère sexuel. « Jusqu'à maintenant, j'ai tout respecté. Sauf le litige avec le psychiatre » admet le prévenu.



En réalité, pour mener à bien ce type de suivi, il est nécessaire d'être en aveu des infractions commises. Malgré la vérité judiciaire, Mickaël a toujours contesté les attentats à la pudeur. Pour la substitute Broucke, il est clair que le prévenu s'était engagé dans un sursis probatoire pour « être tranquille ». Sans surprise, la révocation du sursis probatoire est requise.



Me Colin, pour Me Napoli à la défense, plaide la non-révocation du sursis. Dans une position délicate, l'avocate estime que le travail pour l'acceptation des faits par son client n'a pas été effectué. « Je ne sais pas si on a réellement insisté sur ce point lors de la prise en charge du condamné. Cela me paraît être un travail indispensable, avant de commencer quoi que ce soit. »



Jugement mi-septembre.