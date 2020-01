La FGTB Charleroi & Sud Hainaut appelle à un rassemblement, ce lundi soir au conseil communal de Charleroi. "Nous attendons de la Ville une position claire face à la montée de l'extrême droite", dit le syndicat dans un communiqué.

Ce samedi, une centaine de militants syndicaux, associatifs, citoyens et politiques s'étaient rassemblés à Gilly (Charleroi) pour s'opposer à la tenue du congrès fondateur du Parti National européen, "un nouveau parti regroupant diverses tendances d'extrême droite". La police est intervenue pour les disperser. Pour le syndicat FGTB, "Charleroi permet à l'extrême droite de s'organiser, nous attendons une position claire de la Ville sur cette question."

Une manifestation "non-violente" qui dérape

La manifestation de samedi avait été déclarée auprès de la police, mais le rassemblement se faisant dans la maison d'un privé, il avait été demandé aux manifestants de ne pas bloquer l'accès au congrès. Ce qui n'a pas été respecté. "Sauf que face à cet acte de désobéissance civile et à tout moment non-violent, les forces de l'ordre ont usé de spay, d'autopompes et de coups de matraque pour disperser les manifestants", déplore la FGTB avant d'aller plus loin: "et permettre ainsi à l'extrême droite de s'organiser..."

Le syndicat dénonce un "usage disproportionné de la force" et un "contexte de répression policière croissante". D'après la FGTB, le bilan du côté des manifestants antifascistes est assez lourd: un crâne ouvert, des maux de têtes et des yeux brûlés encore 12 heures après les faits.

Ce lundi soir, rassemblement sera fait à l'Hôtel de Ville de Charleroi dès 18 heures pour demander au collège communal "une position claire face à la montée de l'extrême droite, 75 ans après la libération des camps de la mort."

Une version officielle différente

La police, de son côté, expliquait samedi "avoir dû recourir à des gaz lacrymogènes" après "quatre avertissements aux protestataires et une bagarre entre manifestants et membres du parti". En parallèle, la police de Charleroi explique que "six individus en treillis et munis de gants de frappe se sont placés devant la police pour en découdre."

Paul Magnette (PS), bourgmestre de Charleroi, a demandé qu'un rapport sur les méthodes utilisées soit établi. La Ville précise avoir donné pour mission à la police "d'éviter tout débordement".

Plus d'informations ce soir.