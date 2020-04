Le collectif a levé une petite armée de fourmis qui travaillent sans relâche.

La "Fourmilière" : c’est le nom du collectif solidaire mis en place à l’initiative d’une citoyenne de Charleroi pour aider les travailleurs et citoyens en mal de protection à se procurer les masques qui font tellement défaut. Après un appel lancé aux bonnes volontés sur les réseaux sociaux, Lola Destercq a créé un groupe sur Facebook : il mobilise aujourd’hui cinquante "fourmis-soldats", couturières et couturiers bénévoles qui transforment des dons de pièces de tissu en coton, molleton et wax en protections efficaces lavables, et cinq autres "fourmis-volantes" chargées d’acheminer les colis vers les destinataires.

Les produits finis s’adressent en priorité aux personnels du secteur des soins, de l’urgence sociale, de la sécurité ou des services essentiels. "Depuis le 19 mars, plus de mille masques ont été confectionnés. Une série de 350 vient juste d’être expédiée aux infirmières à domicile du CPAS", explique la jeune femme.

Centrée sur l’entité de Charleroi, la "Fourmilière" compte aussi des bénévoles à Farciennes, Fleurus, Heppignies, Gerpinnes, Fontaine-l’Évêque. "Notre communauté s’agrandit chaque jour, une volontaire vient encore de nous rejoindre mercredi."

Lola coordonne l’organisation, planifie les déplacements et s’occupe de la désinfection du tissu, lavé à 95 degrés avant usage. Les masques sont offerts gratuitement. "S’ils n’offrent pas une protection fiable à 100 %, ils mettent à l’abri de contaminations leurs contacts de proximité."