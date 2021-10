Mind and Market est le rendez-vous incontournable des porteurs de projets, des entreprises et des entrepreneurs. Ce forum se déroulant du 11 au 15 octobre à pour but de connecter l'innovation et le marché et ce, quelque soit le secteur.

Pour la troisième édition carolo, conserve son objectif d'aider les entrepreneurs à développer leur projet en réunissant les acteurs de de l'écosystème entrepreneurial.

Au programme de cette édition quelque peu modifiée en raison de la Covid, des sessions de pitchs pour obtenir des retours d'experts, des sessions de speed-meeting avec des cadres dirigeants d'entreprises et des acteurs du financement pour obtenir de nouveaux contacts et enclencher une levée de fonds, des opportunités de networking pour élargir les réseaux et créer des connexions déterminantes pour les projets présentés.

Afin d'aller plus loin dans les projets et avoir une vision la plus affinée et aboutie et aboutie, le public est également convié à donner ses meilleurs conseils aux porteurs de projets lors des sessions de pitch. C'est aussi l'occasion pour le public de vivre une expérience où les entrepreneurs se surpassent même en cette période de crise.

Se déroulant du 11 au 15 octobre, l'édition 2021 est aménagée pour répondre aux mesures covid.

11 octobre : Soirée de lancement avec une conférence inspirante – pour les projets et le public

Tout le programme https://www.mindandmarket.com