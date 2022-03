"Le morcellement des territoires était incroyable, certains appartenant à la ville, d'autres à la Région ou encore à Infrabel. On les a intégrés progressivement dans les projets mais il a fallu une véritable révolution copernicienne pour que tous partagent finalement une vision commune et proposent les mêmes masterplans", a-t-il souligné lors d'une conférence réunissant des investisseurs potentiels.

Paul Magnette leur a détaillé les différents projets de la ville: dans le centre, évidemment mais aussi du côté de l'ancien site industriel de la Porte Ouest en plein changement. "On a un masterplan complet pour cette zone. Il faut maintenant que la SNCB accepte de déplacer une de ses gares pour offrir un accès aisé. On est en discussion", a assuré le bourgmestre.

Dans ses cartons également: la mise en service de la ligne 5 de métro qui va vers l'est de la ville, terminée depuis 27 ans et jamais utilisée - "une bizarrerie wallonne" - ou encore un projet de navettes fluviales sur la Sambre, une rivière "à redécouvrir et à relier de nouveau à la ville", avec notamment un projet de relais nautique. "La Croisette n'a qu'à bien se tenir", a plaisanté à ce propos le bourgmestre.

Ce dernier est en outre revenu sur le besoin de nature en ville, passant notamment par le réaménagement paysager des parcs, la promotion d'itinéraires de découverte (la Boucle noire inscrite aux sentiers de grandes randonnées,...) ou encore la végétalisation de l'espace public et la gestion écologique des espaces verts.

"Nous voulons enfin de nouveaux quartiers avec des matériaux qui durent et qui réinstaurent un peu d'élégance dans l'architecture afin de rendre le sourire aux Carolos et de projeter la ville dans le long terme", a conclu son bourgmestre.