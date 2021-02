Charleroi veut se mettre en capacité de répondre au défi du maintien des seniors à domicile. L’allongement de la durée de vie et le pic de natalité de l’après-guerre jusque dans les sixties sont tels que les maisons de repos ne pourront rencontrer tous les besoins d’hébergement.

La ville et le CPAS ont uni leurs forces pour mobiliser des moyens d’action au bénéfice des aînés : soins à domicile, livraison de repas chaud, aide familiale, assistance ménagère. Comme l’indique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, quelque 400 agents sont au service quotidien des usagers pour les soutenir dans le quotidien. Mais il faut déjà se préparer à poursuivre le développement de structures organisées pour faire face à l’afflux de demandes dans les années à venir tout en veillant à renforcer, diversifier et moderniser l’offre en la rendant plus accessible. "C’est un défi majeur pour une ville comme la nôtre, inclusive et attentive à ses seniors."

Pour favoriser le maintien à domicile, la ville a mis diverses mesures en place. A commencer par une prime à l’installation de systèmes de télévigilance. "D’un montant de 40 euros, cette prime couvre les frais de placement du matériel. Un matériel qui permet une "protection/sécurisation" 24h sur 24 tous les jours de l’année. En cas d’urgence, l’usager bénéficie d’une assistance immédiate. Cette formule propose également une écoute et une présence si la situation l’exige", poursuit Philippe Van Cau en charge de la politique des Aînés. Selon lui, ce sont surtout les personnes du quatrième âge (+ 80 ans) qui recourent à cette technologie. Hormis en 2020 où leur nombre a fléchi, 200 demandes d’interventions sont introduites annuellement.

Pour aider les 65+ à rompre leur solitude, Charleroi a aussi développé le service "Allo seniors" : des agents contactent les demandeurs plusieurs fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles. Ce contact offre l’occasion de leur proposer des services. Enfin, la ville vient d’éditer un guide pratique des services aux seniors. Gratuit, il est disponible sur demande.