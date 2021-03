Un cadre légal clarifié, un renforcement des services d’inspection, une responsabilisation de la chaine de sous-traitance jusqu’à son sommet et des sanctions réelles, immédiates et dissuasives pour les auteurs d’infractions : ce sont les revendications de la FGTB face au phénomène du dumping social qui gagne du terrain partout, et en particulier dans le secteur de la construction.

A l’occasion de la journée de lutte contre ce fléau, la régionale Charleroi Sud Hainaut a concentré ses actions à la ville basse, sur le périmètre du left side business où s’achève la construction du futur siège du syndicat et dans le quartier de l’ancien triangle où des projets immobiliers résidentiels prennent forme. Pour Carlo Briscolini de la Centrale Générale de la FGTB, "il est essentiel d’augmenter les contrôles et de mettre la pression sur les entreprises qui recourent à des mécanismes d’ingénierie sociale."

Face à la tour de la FGTB, la société IRET qui a conçu le centre commercial Rive Gauche édifie un complexe de bureaux d’une hauteur de 13 à 14 étages. A ce stade, les travaux du « Tirou 1 » portent sur le placement de pieux et ne nécessitent pas la présence d’ouvriers étrangers détachés. Mais dans les phases suivantes, ce pourrait être le cas : "Nous tenons donc à rappeler que le détachement de main d’œuvre étrangère (surtout des Portugais, des Polonais et des Roumains) contribue à une lente destruction des emplois salariés de notre pays. Les statistiques le montrent clairement : cet emploi salarié a reculé de 11% entre 2013 et 2019, un phénomène qui se poursuit. Dans le même temps, on voit monter l’intérim et le recours aux indépendants dont le nombre explose littéralement, aux dépends du financement de notre sécurité sociale." Il est important de responsabiliser les futurs locataires aux dangers que ces pratiques font courir au secteur du bâtiment.

Des locataires qui peuvent être des administrations publiques. Dans le périmètre du left side, des promotions intéressent la Région wallonne pour l’AViQ et Famiwal. Il y a aussi le ministère des Finances. "Nous leur demandons de veiller à ne pas alimenter une économie toxique qui s’enrichit sur le dos du bien-être collectif !"

La région de Charleroi n’échappe pas au phénomène. "Des chantiers comme ceux de Rive Gauche et plus récemment du GHDC en ont fait la démonstration : des instructions judiciaires sont ouvertes, mais les choses n’avancent pas aussi vite qu’on le souhaiterait ! Il est important de continuer à frapper sur le clou !"